الداخلية تضبط 13511 مخالفاً لأنظمة "الإقامة" وتطيح بـ 18 متورطاً في مساعدتهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 24 / 11 / 1443 هـ؛ الموافق 23 / 6 / 2022م، حتى 30 / 11 / 1443هـ؛ الموافق 29 / 6 / 2022م، عن ضبط (13511) مخالفًا، منهم (8073) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3368) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2070) مخالفًا لنظام العمل.