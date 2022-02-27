محليات

"الداخلية" تطالب بمواصلة الالتزام.. 18576 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

الرياض سجلت العدد الأعلى منها بـ 5466 وتلتها منطقة المدينة المنورة ثم الشرقية
"الداخلية" تطالب بمواصلة الالتزام.. 18576 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
واس
واس

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (18576) مخالفة، وذلك للفترة من 19/ 7/ 1443هـ حتى 25/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (5466)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(3179) مخالفة، والشرقية بـ(2616)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(1804)، ومنطقة حائل بـ(959)، ومنطقة الجوف بـ(907)، ومنطقة القصيم بـ(891)، ومنطقة تبوك بـ(590)، ومنطقة الباحة بـ(529)، ومنطقة جازان بـ(499)، ثم منطقة عسير بـ(437)، ومنطقة نجران بـ(404)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(295).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

كورونا
وزارة الداخلية
الإجراءات الاحترازية

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