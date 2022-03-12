تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وخانوا الوطن وكفروا بنعمة الله.. تنفيذ حُكم القتل في 81 مداناً ممن اعتنقوا الفكر الضال

وإدانة كل من: /علي بن عاطف بن علي آل ليف، و/ حسين بن علي بن مكي آل خليف، و/ جعفر بن محمد ابن صالح الفرج، و/ حسين بن منصور العبدرب النبي، و/ ماجد بن علوي بن إبراهيم القلاف، و/ محمد بن سعود بن محمد آل جوهر، و/ جمال بن حسن بن علي البناوي، و/ حسن بن سلمان بن أحمد الرضوان، و/ حسين بن أحمد ابن حسين الأجامي، و/ مصطفى بن علي بن محمد الخياط، و/ علي بن عباس بن علي العوامي، و/ أحمد بن عبدالواحد بن أحمد اسويكت، و/ محمد بن عباس بن سلمان العافي، و/ عقيل بن حسن بن علي آل عبدالعال، و/ محمد بن عبدالله بن حسن السماعيل، و/ أحمد بن زكي بن عبدالله آل عبدرب النبي، و/ حسن بن محمد بن علي آل تحيفة، و/ جعفر بن أحمد بن علي أبو حسون، و/ زيد بن علي بن حسين آل تحيفة، و/ محمد بن عبدالله بن محمد آل هزيم، و/ مهدي بن صالح بن عبدالله الزنادي، و/ علي بن محمد بن عبدالله عفريت، و/ محمد بن علوي بن جعفر الشاخوري، و/ أمجد بن أحمد بن علي العوامي، و/ أسعد بن مكي بن شبر علي، و/ حسين بن منصور بن علي الجشي، و/ عبدالله بن محمد بن صالح البندر، و/ حسن بن هاشم بن علوي القلاف، و/ عبدالله بن محمد بن علي الزاهر، و/ محمود بن عيسى بن علي القلاف، و/ مرتضى بن محمد بن علي آل موسى، و/ عقيل بن حسن بن علي آل فرج، و/ حسن بن علي بن حسين آل الشيخ، و/ يوسف بن عبدالعظيم بن يوسف آل طريف، و/ عبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار، و/ موسى بن جعفر بن محمد المبيوق، و/ عبدالله بن جواد بن حسن أنصيف -جميعهم سعوديو الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: الشروع في قتل رجال الأمن من خلال استهداف مراكز شُرَطٍ ومقار أمنية أخرى، والترصد للدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها، وإعاقتهم ومنعهم من مداهمة المطلوبين أمنيًّا والتستر عليهم، وتوفير المعلومات لهم، والقيام بعدد من جرائم الخطف والاغتصاب والسطو وسلب الأموال تحت تهديد السلاح، وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى، وصناعة القنابل والمتفجرات والتدريب على استخدامها، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، ورصد عدد من المسؤولين والاعتداء على بعضهم، وشراء وبيع وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والمخدرات.