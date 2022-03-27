محليات

"الداخلية" توزّع 7000 سلة غذائية صدقة عن شهداء الواجب في رمضان

تقديراً وعرفاناً لما بذلوه من تضحية وفداء.. وتتم بمختلف مناطق المملكة
"الداخلية" توزّع 7000 سلة غذائية صدقة عن شهداء الواجب في رمضان
"الداخلية" توزِّع 7000 سلة غذائية صدقة عن شهداء الواجب بمختلف مناطق المملكة
واس
واس

بناء على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك، بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بتوزيع (7000) سلة من المواد الغذائية، التي تستهلك خلال الشهر الكريم، صدقة عن شهداء الواجب، وذلك في مختلف مناطق المملكة والمدن والقرى والهجر.

يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء للوطن من تضحية وفداء، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماماً خاصاً لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.

وزير الداخلية
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
رمضان
وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية
المواد الغذائية
شهداء الواجب

أخبار قد تعجبك

No stories found.