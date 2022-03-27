"الداخلية" توزّع 7000 سلة غذائية صدقة عن شهداء الواجب في رمضان

بناء على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك، بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بتوزيع (7000) سلة من المواد الغذائية، التي تستهلك خلال الشهر الكريم، صدقة عن شهداء الواجب، وذلك في مختلف مناطق المملكة والمدن والقرى والهجر.