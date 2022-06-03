"الداخلية في أسبوع".. إحباط تهريب كميات من الحشيش والقات والإمفيتامين بعدة مناطق

وأفاد المقطع أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق المملكة: (القصيم، مكة المكرمة، عسير، الباحة، نجران، المنطقة الشرقية، جازان، حائل، الجوف)، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.