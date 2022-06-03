"الداخلية في أسبوع".. إحباط تهريب كميات من الحشيش والقات والإمفيتامين بعدة مناطق

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 27 شوال وحتى 4 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 28 مايو وحتى 3 يونيو 2022م.
وأشارت الوزارة، عبر الحساب، إلى رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية حفل اختتام تحدي أبشر الثاني وإعلان الفائزين في مسار "حلول ذكية مبتكرة وأفكار إبداعية لخدمات وزارة الداخلية" بمشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وشركة علم.
وتضمن الفيديو، استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية توغو العميد الجنرال دامهام يارك، حيث شهد الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين.
وذكر الفيديو أن وزارة الداخلية ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات الأمنية والقوات الخاصة للأمن البيئي شاركت في "المعرض والمنتدى الدولي في لتقنيات التشجير" الذي عُقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض خلال الفترة من 29 حتى 31 مايو 2022م، حيث تم استعراض أحدث التقنيات والآليات في المنظمة الأمنية البيئية ومراقبة وحماية البيئة.
ولفت المقطع إلى إحباط محاولات تهريب (435) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و (45.6) طن من نبات القات المخدر، و (22.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، في عدد من مناطق المملكة.
وأفاد المقطع أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق المملكة: (القصيم، مكة المكرمة، عسير، الباحة، نجران، المنطقة الشرقية، جازان، حائل، الجوف)، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وتحدث الفيديو عن مواصلة الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.
وأشار إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت 12358 مخالفاً، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 24/ 10/ 1443هـ.
وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية 1.495.524 مكالمة خلال شهر شوال 1443هـ، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.