"الداخلية في أسبوع".. تحقيق نجاحات أمنية في معظم مناطق المملكة

وأشار إلى إحباط محاولة تهريب (3.575.000) قرص إمفيتامين مخدّر، وضبطها بميناء جدة الإسلامي، كانت مخبأةً داخل شحنة مواد بناء، ومحاولة تهريب (67.766) قرص إمفيتامين مخدراً في الميناء الجاف بمنطقة الرياض كانت مخبأةً في شحنة فلاتر مضخات مياه، والقبض على المتورّطين فيها وعددهم (4) مقيمين.