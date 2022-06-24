"الداخلية في أسبوع".. ضربات أمنية مكثفة في مختلف مناطق المملكة

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 19 حتى 25 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 18 حتى 24 يونيو 2022م.
وأشارت الوزارة، عبر الحساب، إلى تنظيم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، ندوة الحج لعام 1443هـ بعنوان "التمييز المؤسسي في القطاع الصحي"، يوم الأحد 27 ذي القعدة الجاري في فندق الإنتركونتيننتال بمحافظة جدة، وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.
وتضمن الفيديو رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من: (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية تركيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية الهند).
ولفت إلى حصد وزارة الداخلية عدد (8) جوائز في التمييز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق المقدمة من "إكسبرو".
وتحدث المقطع عن إحباط محاولات تهريب طن و (13.6) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و (91) طناً و (188) كيلو جراماً من نبات القات المخدر، و (160.441) قرصاً من مادة الإمفيتامين) المخدر، في عدد من مناطق المملكة.
وبحسب الفيديو؛ فإن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها في (21) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
ولفت المقطع إلى أن الجهات الأمنية بالأمن العام قبضت على مواطن، و (27) مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، ومقيم من الجنسية المصرية، قاموا بالإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في (4) مواقع بمنطقة الرياض، و (2) في منطقة القصيم، والاستيلاء من ضحاياهم على مبالغ مالية.
وكشف الفيديو عن ضبط (53) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
وبيّن أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2581) مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض المقطع مواصلة الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسوّلين بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسوّل بمختلف صوره وأشكاله.
وأشار إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (15910) مخالفين، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 16/ 11/ 1443هـ.
وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (362.356) مكالمات خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، وذلك بمعدل (51.765) اتصالاً لكل يوم.