"الداخلية في أسبوع".. ضربات أمنية مكثفة في مختلف مناطق المملكة

ولفت المقطع إلى أن الجهات الأمنية بالأمن العام قبضت على مواطن، و (27) مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، ومقيم من الجنسية المصرية، قاموا بالإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في (4) مواقع بمنطقة الرياض، و (2) في منطقة القصيم، والاستيلاء من ضحاياهم على مبالغ مالية.