"الداخلية" في أسبوع".. فيديو يستعرض أبرز نجاحات وقرارات الوزارة

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 26 ذي القعدة حتى 2 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 25 يونيو حتى 1 يوليو 2022م.
وأشارت الوزارة، عبر الحساب، إلى افتتاح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات فعاليات ندوة الحج "التميز المؤسسي في القطاع الصحي"، التي نظمتها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.
وتضمن الفيديو مشاركة المملكة دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ 26 من يونيو كل عام، تحت شعار (الرعاية خلال الأزمات).
ولفت إلى استضافة المديرية العامة للسجون الاجتماع الـ (24) لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في محافظة جدة.
وتحدث المقطع عن إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي) للرجال، عبر منصة (أبشر - توظيف).
وأشار إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية خلال الفترة من 3 حتى 8/ 12/ 1443هـ، عبر منصة (أبشر - توظيف).
وتناول الفيديو إحباط محاولة تهريب (3.510.000) قرص إمفيتامين مخدر، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، حيث كانت مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق، والقبض على المتهمين فيها وعددهم (10) أشخاص، كما تمكن حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط محاولات تهريب أكثر من (17) طناً من مادة القات المخدر، و (295) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها وعددهم (19) متهماً.
وبحسب ما جاء في المقطع؛ فإن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها في (17) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
ولفت إلى أن الجهات الأمنية بالأمن العام قبضت على (26) شخصاً، لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وتأمين حافلات نقل بغرض النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية، وتسليم ضحاياهم سندات بذلك.
وكشف الفيديو عن ضبط (38) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
واستعرض مواصلة الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسوّلين بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسوّل بمختلف صوره وأشكاله.
وأشار إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (15416) مخالفًا، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 23/11/1443هـ.
وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (378.888) مكالمات خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، وذلك بمعدل (54.126) اتصالاً لكل يوم.