"الداخلية" في أسبوع".. فيديو يستعرض أبرز نجاحات وقرارات الوزارة

وتناول الفيديو إحباط محاولة تهريب (3.510.000) قرص إمفيتامين مخدر، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، حيث كانت مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق، والقبض على المتهمين فيها وعددهم (10) أشخاص، كما تمكن حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط محاولات تهريب أكثر من (17) طناً من مادة القات المخدر، و (295) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها وعددهم (19) متهماً.