"الداخلية في أسبوع".. نجاحات أمنية على مختلف الأصعدة في معظم المناطق

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 5 وحتى 11 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 4 وحتى 10 يونيو 2022م.
وأشارت الوزارة، عبر الحساب، إلى اعتماد الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العُليا للخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1443هـ، واعتماده كذلك للخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، والتي يشارك في تنفيذها مختلف الجهات الحكومية.
وتضمن الفيديو رفع تعليق سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى جمهورية إندونيسيا.
ولفت الفيديو إلى إطلاق وزارة الداخلية للعام الرابع على التوالي مبادرة "طريق مكة" في (5) دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وذلك بهدف استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر.
وتحدث المقطع عن أن وزارة الداخلية نفذت عبر منصتها الإلكترونية "أبشر" خلال شهر مايو الماضي 2022م أكثر من (1.400.000) عملية، وذلك من خلال أكثر من (350) خدمة مقدمة.
وأشار إلى صدور (10786) قراراً إدارياً خلال شهر شوال 1443هـ من قبل المديرية العامة للجوازات لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، كما تمت مباشرة (4807) حوادث إطفاء و (4896) عملية إنقاذ، من قبل الدفاع المدني، وذلك خلال شهر مايو 2022م.
وأفاد المقطع أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها في (45) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
ولفت المقطع إلى ضبط (87) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
واستعرض الفيديو مواصلة الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.
وأشار إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (13702) مخالفاً، وذلك خلال الفترة من 25 / 10 وحتى 2/ 11/ 1443هـ.
وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (312.452) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وذلك بمعدل (52.075) اتصالاً لكل يوم.