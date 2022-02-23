السعودية

"الداخلية" وقطاعاتها الأمنية و"تطوير بوابة الدرعية" تنظّم عرضاً عسكرياً

بمشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية لحرس الحدود و"الخويا" والخيالة والهجانة
"الداخلية" وقطاعاتها الأمنية و"تطوير بوابة الدرعية" تنظّم عرضاً عسكرياً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نظّمت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، أمس الثلاثاء، عرضاً عسكرياً في محافظة الدرعية، ضمن فعاليات ذكرى "يوم التأسيس".

وتضمن العرض، مشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، و(الخويا) من الإدارة العامة للمجاهدين، والخيالة والهجانة من القوات الخاصة للأمن والحماية، والأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، وقوات أمن المنشآت، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وعدد من المعدات والتجهيزات المتخصصة الحديثة للقطاعات الأمنية.

وشهد العرض حضوراً كبيراً أبدوا تفاعلاً مميزاً عكس قيمة هذه المناسبة الوطنية في نفوس المواطنين والمقيمين.

وزارة الداخلية
هيئة تطوير بوابة الدرعية
بوابة الدرعية
يوم التأسيس

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