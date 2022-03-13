"الدارة" تطلق مبادرة لإثراء المحتوى العربي في "ويكيبيديا" بمنجزات المرأة السعودية

وأشارت الدارة إلى أن مجالات المبادرة هي: نساء الأسرة المالكة ودورهن في دعم التنمية الشاملة، وشخصيات نسائية تاريخية عشن في الجزيرة العربية، وشخصيات نسائية لسعوديات قياديات في مختلف المجالات، وكذلك إسهامات المرأة السعودية في مختلف المجالات (التعليم، الصحة، الاقتصاد، التقنية، التطوع، العمل الخيري، المسؤولية الاجتماعية، العلوم الأساسية، المجالات الإنسانية.. وغيرها)، بالإضافة للحقوق والتشريعات التي دعمت عمليات تمكين المرأة السعودية في الأحوال الشخصية والحقوق والوظيفية، وغيرها، وأخيرًا النساء الحاصلات على جوائز محلية ودولية.