الدارسون على حسابهم الخاص يمكنهم الانضمام لـ"الابتعاث" بهذه الشروط

جاء ذلك في رد الوزير آل الشيخ على سؤال خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي عُقد مساء أمس: هل يحق للدارس على حسابه الخاص حاليًا الالتحاق ببرنامج الابتعاث؟ فرد قائلاً: "التقديم متاح لكل مؤهل وفقًا للاشتراطات بالتقديم لبرنامج الابتعاث، وإذا انطبقت عليه الشروط يمكن له أن ينضم للبعثة وفقًا للمفاضلة المعمول بها في هذه البرامج".