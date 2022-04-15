"الدال" تنجح في إدارة أول مزاد إلكتروني بالمملكة لـ5 منتجات عقارية مميزة بالرياض

نجحت شركة "الدال" للخدمات العقارية في إدارة وتنظيم أول مزاد إلكتروني بالمملكة لخمسة منتجات عقارية مميزة بالعاصمة الرياض عقب منحها ترخيصاً من الهيئة العامة للعقار، حيث شارك بالمزاد الذي انطلق مساء يوم الثلاثاء، عبر أكبر منصة رقمية عقارية بالمملكة عدد من المستثمرين والمواطنين بعد استيفائهم كافة الشروط للمشاركة بالمزاد.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدال للخدمات العقارية الأستاذ: عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة أنهت أول مزاد إلكتروني عبر منصتها لبيع خمسة عقارات مميزة تبلغ مساحتها الإجمالية 16.434.5 متر مربع، بمشاركة مميزة من المستثمرين الذين تنافسوا على المنتجات التي تتنوع استخداماتها ما بين قطع أراض سكنية وتجارية وعمارتين تجاريتين وعمارة سكنية بمواقع إستراتيجية بقلب العاصمة الرياض، وتم بيعها بأسعار مميزة.
وبين “الرشيد“ أن العقارات الخمسة التي تم بيعها بالمزاد الإلكتروني تعد فرصة سانحة بتنوعها وتميز مواقعها وتعدد استخدامها ما بين سكني وتجاري في الرياض وجهة الاستثمار الواعد، داعياً المزايدين والراغبين بالاستثمار التعرف على المنتجات عبر مواقع الشركة وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح "الرشيد" أن النجاح الذي تحقق للشركة يتواءم مع حجم الإمكانيات التي تمتلكها كأكبر منصة رقمية للتسويق العقاري بالمملكة وتتسم بالموثوقية والشفافية، مشيراً إلى أن المنصة الرقمية تعتبر مزيجاً فريداً من الابتكار الرقمي، والريادة العقارية الرقمية وصناعة بيئة عقارية رقمية آمنة وموثوقة وهي ما شاهده الجميع في أول مزاد إلكتروني نفذته .
يذكر أن الدال للخدمات العقارية تعد أول شركة متخصصة في صناعة الحلول الرقمية الموثوقة والآمنة للسوق العقاري في المملكة العربية السعودية، وتم تدشينها بتحالف بين شركتي علم الرائدة في توفير الحلول الرقمية وشركة إتقان العقارية رائدة التسويق العقاري، حيث تمتلك الشركة فريقاً من الخبراء والمتخصصين، والمؤهلين في عدد من المجالات العقارية والتقنية، والهندسية، والتسويقية لقيادة العمل في منظومة تكاملية إبداعية بخبرة ومهارة.