"الدال" تنجح في إدارة أول مزاد إلكتروني بالمملكة لـ5 منتجات عقارية مميزة بالرياض

يذكر أن الدال للخدمات العقارية تعد أول شركة متخصصة في صناعة الحلول الرقمية الموثوقة والآمنة للسوق العقاري في المملكة العربية السعودية، وتم تدشينها بتحالف بين شركتي علم الرائدة في توفير الحلول الرقمية وشركة إتقان العقارية رائدة التسويق العقاري، حيث تمتلك الشركة فريقاً من الخبراء والمتخصصين، والمؤهلين في عدد من المجالات العقارية والتقنية، والهندسية، والتسويقية لقيادة العمل في منظومة تكاملية إبداعية بخبرة ومهارة.