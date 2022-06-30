"الدال للخدمات العقارية" تنجح في بيع 11 عقاراً مميزاً في الرياض حضورياً وإلكترونياً

وبتلك المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدال للخدمات العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن الشركة نجحت اليوم في تنظيم ثاني مزاد حضوري وإلكتروني عبر منصتها، وتم بيع المنتجات التي تنوعت ما بين سكنية وتجارية وبلوكات، منها ست قطع أراض في حي النرجس شمال الرياض تتجاوز مساحتها الـ 6 آلاف متر مربع.