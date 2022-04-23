الدِبيَازَة.. طبق شعبي عريق يحضر في أول أيام عيد الفطر المبارك بمنطقة الحجاز

وأردف: طبق الدبيازة يتكون من قمر الدين (وهو عبارة عن عجين لفاكهة المشمش يأتي في شكل مغلف) وبعض الفواكه المجففة الأخرى كالتين و المشمش و الزبيب، بالإضافة إلى المكسرات كاللوز الحجازي و البندق وإضافة البندق يغير لون الدبيازة إلى الغامق قليلاً لذلك البعض يستبعده من قائمة المكونات) والصنوبر والكاجو والفستق وعين الجمل، ولا تخلو قائمة المكونات من السمن والسكر و بعض الإضافات الأخرى كمحسنات النكهة الهيل و القرفة و القرنفل، والقلادة (وهو التمر يتم لضم مجموعة من حبات التمر في حبل يتم تركه حتى يجف).