"الدخيني": التعداد السكاني مستمر 35 يومًا بـ 3 أشكال.. والعد الذاتي خيار مفضّل

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني أن برنامج تعداد السعودية 2022 سيستمر 35 يومًا بدءًا من 10 مايو 2022، وأن التعداد السكاني يأتي على ثلاثة أشكال وأن التعداد الذاتي تفضله الهيئة العامة للإحصاء ويفضله أيضًا المواطن والمقيم.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج أخباركم على قناة "المجد"، أن العد الذاتي مفضّل لأنك في منزلك وعبر جهازك الذكي الجوال أو الآيباد أو اللابتوب و لا يأخذ ملء الاستبانة الكثير من الوقت فإن كان متوسط عدد الأفراد خمسة تأخذ نحو نصف ساعة للوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة وهو ليس كثيرة في حق هذا الوطن.

وأشار “الدخيني” إلى أن العد الذاتي ستكون الاستجابة فيه مباشرة وإلكترونية وتتدفق البيانات إلى الهيئة العامة للإحصاء، مضيفًا أن من مزاياها أنك إذا أردت الذهاب إلى مكان معين يمكنك حفظ ما تم إجابته وتعود إليه في وقت آخر لتستكمل بياناتك، ولديك 15 يومًا للإجابة عن هذا الاستبيان.

وأوضح أن هناك نماذج أخرى للتعداد السكاني وهو الاستبيان في محطات العد في بعض الأسواق والمجموعات الكبرى، حيث يستفيد المواطن أو المقيم من خبرة الموظف العام للإحصاء لمساعدته في الإجابة عن هذا الاستبيان.

وأكمل أن الخيار الثالث وهو الخيار التقليدي الذي نفذ في كل الأعوام الماضية وهو العد الميداني، حيث إن الباحث يزور الوحدة السكنية ويلتقي رب الأسرة ليأخذ منه البيانات مباشرة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أن من حق المواطن والمقيم التأكد من هوية الباحث بإبراز البطاقة الرقمية المدرجة في تطبيق توكلنا كونه موظفًا في الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى أن موظفي الهيئة يرتدون زيًا موحدًا عبارة عن قبعة وبطاقة محمولة على صدر الموظف، ويحمل جهازًا خاصًا بالهيئة العامة للإحصاء.