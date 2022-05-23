الدراج السعودي فهد الشمري يقطع مسافة 843 كم على متن دراجة هوائية

وبدأ الدراج "الشمري" رحلته من قرية الحامرية (60 كم جنوب شرق مدينة حائل) يوم الثلاثاء الماضي، ووصل إلى مقر مبنى محافظة جدة اليوم الاثنين، وكان في استقباله عند وصوله محافظة جدة عدد من فريق دراجي جدة أمام مكتب رعاية الشباب بجدة.