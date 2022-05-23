الدراج السعودي فهد الشمري يقطع مسافة 843 كم على متن دراجة هوائية

قطع الدراج السعودي فهد بن ربيع الشمري مسافة 843 كم على متن دراجة هوائية خلال ستة أيام، بمعدل 170 كم يوميًّا بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وبدأ الدراج "الشمري" رحلته من قرية الحامرية (60 كم جنوب شرق مدينة حائل) يوم الثلاثاء الماضي، ووصل إلى مقر مبنى محافظة جدة اليوم الاثنين، وكان في استقباله عند وصوله محافظة جدة عدد من فريق دراجي جدة أمام مكتب رعاية الشباب بجدة.
وأوضح الدراج فهد الشمري أن هذه الرحلة تأتي بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، وتكللت بفضل الله وتوفيقه بالنجاح، إضافة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة وركوب الدراجة الهوائية.
وأضاف: "تغمرنا الفرحة بما مَنَّ الله على قائدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز من صحة وعافية بعد نجاح الفحوصات الطبية، وخروجه من المستشفى".. سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه.