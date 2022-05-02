"الدرونز" رسمت لوحات بديعة في سماء المدينة.. انطلاق موسم جدة 2022 في نسخته الثانية

من جانبه، أكد مدير عام موسم جدة 2022 نواف قمصاني أن موسم جدة هذا العام يأتي بهوية جديدة ومميزة، وفعاليات أكثر تعدداً وانتشاراً وتنوعاً؛ منها فعاليات بحرية وثقافية وفنية وترفيهية وغيرها، وتتوزع على تسع مناطق فعاليات رئيسة، هي: جدة آرت بروميناد، وسيرك دو سوليه، ونادي جدة لليخوت، وجدة البلد، وجدة بيير، وجدة جنغل، وجدة سوبردوم، وحديقة الأمير ماجد، وسيتي ووك، وتغطي مختلف أنحاء مدينة جدة، وتلبي مختلف الرغبات، وتتناسب مع جميع الأعمار، لتشكّل في مجملها حالة استثنائية من الفرح والسعادة لأهالي جدة وزوارها خلال عيد الفطر السعيد، وتستمر لمدة شهرين.