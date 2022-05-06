"الدسوقي": المملكة اتخذت خطوات كبيرة لتسخير العلوم والتقنية والابتكار

وأوضح أن المملكة أطلقت عديداً من المبادرات المهمة لدعم البحث والتطوير والابتكار في مجالات الاقتصاد الرقمي، والكربون الدائري، والصحة، كما أطلقت مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم كنموذج حديث لمدن المستقبل يعتمد على التقنيات الحديثة، وتنعدم فيه الانبعاثات الكربونية بنسبة 100 %، حيث ستضم المدينة مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوّث، وخالية من المركبات والازدحام.