"الدعفس" ضيف "سوق العمل".. يتناول أهمية المحاكم العمالية للقطاع

جدير بالذكر أن البرنامج يبثُّ حلقته الـ 14 خلال موسمه الأول، ويُعد البرنامج التلفزيوني الأول الذي يسلط الضوء على قضايا وملفات سوق العمل من خلال الحوار مع المسؤولين والمختصين في قطاع الموارد البشرية والاستقدام.