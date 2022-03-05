"الدعفس" ضيف "سوق العمل".. يتناول أهمية المحاكم العمالية للقطاع

يحل الرئيس المساعد للمحكمة العمالية بالرياض، الشيخ سليمان الدعفس؛ ضيفاً على برنامج "سوق العمل"، الذي يُبثُّ بالشراكة الاستراتيجية مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام.
وسيتناول "الدعفس" نشأة المحاكم العمالية وأثرها في تطوير وتعزيز سوق العمل وقطاع الأعمال، ويتطرق إلى المنازعات والدعاوى التي تفصل فيها هذه المحاكم.
وسيبيّن الشيخ سليمان الدعفس دور التحول الرقمي في وزارة العدل وكيف أسهم في المحاكم العمالية.
وستُناقش فقرة الملف نظام إسناد السعوديين وكيفية تأثيره على قطاع العمل والموارد البشرية وطرق ومساهمته في دعم منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم التوطين وخفض معدلات البطالة والتعرف على مساهمة النظام في تأهيل وتدريب الكفاءات للعمل في الوظائف المتخصصة.
ويحاور مذيع البرنامج أنس السنيدي كلاً من عبدالله التمياط الرئيس التنفيذي لشركة أريب للموارد البشرية ومحمد آل طفيل الكاتب الاقتصادي .
وتستعرض بقية فقرات البرنامج أهم أخبار قطاع الموارد البشرية والاستقدام، وجديد الأرقام والإحصائيات حول مؤشرات سوق العمل السعودي.
جدير بالذكر أن البرنامج يبثُّ حلقته الـ 14 خلال موسمه الأول، ويُعد البرنامج التلفزيوني الأول الذي يسلط الضوء على قضايا وملفات سوق العمل من خلال الحوار مع المسؤولين والمختصين في قطاع الموارد البشرية والاستقدام.
جدير بالإشارة أن البرنامج يُعرض في تمام العاشرة مساءً كل سبت.