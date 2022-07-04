"الدعيلج" يدشِّن الحافلات الكهربائية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

وتتميز الحافلات الكهربائية بكونها هادئة جدًّا، وتحافظ على البيئة، ولا تُصدر أي ملوثات، خاصة انبعاثات الكربون؛ إذ تعمل بالطاقة الكهربائية، وهي مزودة بالعديد من التجهيزات التقنية والمعدات، إضافة إلى تزويدها ببطارية تتحمل الحرارة إلى 80 درجة مئوية، وشاحن سريع مطور، يشحن البطارية من 0 إلى100 في غضون 3 ساعات بحد أقصى، ونظام هيدروليكي كامل؛ ليساعد على سلاسة القيادة، وأيضًا سهولة صعود ونزول الركاب.