"الدعيلج" يدشّن مركز تحكم عمليات AOCC بمطار الملك خالد

وأضافت، أن المركز يجمع كل الإدارات التشغيلية والأمنية من مختلف الجهات العاملة في المطار في مكان واحد لضمان رفع مستوى التكامل بين كافة القطاعات العاملة في المطار والمشاركة الفورية للمعلومات واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر فاعلية لتعزيز انسيابية الحركة التشغيلية.

وأشارت إلى أن المركز يضم أكثر من 25 جهةً تشغيلية وأمنية وخدمية، كما يحتوي على أحدث الأنظمة التشغيلية المتعلقة بإدارة الموارد ومراقبة التشغيل ومؤشرات الأداء لإدارة المطار على مدار الساعة.

وقال "المغلوث": "نحن سُعداء بتدشين مركز تحكم العمليات بمطار العاصمة الذي سيُمكن شركة مطارات الرياض من التحكم الكامل في جميع عملياتها التشغيلية في مختلف مرافقها، ويسمح باتخاذ تدابير استباقية قائمة على البيانات، ما يسهم في تحسين عمليات التخطيط".