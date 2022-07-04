"الدعيلج" يدشّن مركز تحكم عمليات AOCC بمطار الملك خالد

دشّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج؛ مركز تحكم عمليات المطار AOCC بمطار الملك خالد الدولي، بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية واستدامة العمليات مما ينعكس بدوره على تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار العاصمة.
حضر حفل التدشين رئيس مجلس المديرين لمطارات الرياض الدكتور غازي بن عبدالرحيم الراوي، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث.
وأوضحت "مطارات الرياض" أن المركز يقوم بإدارة ما يقرب من 700 رحلةٍ يومياً للمسافرين والشحن الجوي والطيران الخاص ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 30 مليون مسافر سنوياً.
وأضافت، أن المركز يجمع كل الإدارات التشغيلية والأمنية من مختلف الجهات العاملة في المطار في مكان واحد لضمان رفع مستوى التكامل بين كافة القطاعات العاملة في المطار والمشاركة الفورية للمعلومات واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر فاعلية لتعزيز انسيابية الحركة التشغيلية.
وأشارت إلى أن المركز يضم أكثر من 25 جهةً تشغيلية وأمنية وخدمية، كما يحتوي على أحدث الأنظمة التشغيلية المتعلقة بإدارة الموارد ومراقبة التشغيل ومؤشرات الأداء لإدارة المطار على مدار الساعة.
وقال "المغلوث": "نحن سُعداء بتدشين مركز تحكم العمليات بمطار العاصمة الذي سيُمكن شركة مطارات الرياض من التحكم الكامل في جميع عملياتها التشغيلية في مختلف مرافقها، ويسمح باتخاذ تدابير استباقية قائمة على البيانات، ما يسهم في تحسين عمليات التخطيط".