"الدفء الصيفي الخادع".. "الزعاق" للمخدوعين: سيعود الشتاء ليلسعكم!

ولفت "قازنلي" إلى أن أمس شهد دخول كتلة هوائية باردة على مناطق شمال المملكة أسهمت في إثارة الأتربة والغبار وتشكُّل موجة غبارية انخفضت على أثرها درجات الحرارة إلى أقل من درجة واحدة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.