"الدفاع المدني" يباشر حريقًا هائلًا شبّ في مستودع للمنظفات بمحايل

وتجري عمليات الإطفاء بقيادة ميدانية من مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد أحمد الرفيدي، ومتابعة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني منذ قرابة الساعة الحادية عشرة صباحًا وإلى ساعة إعداد هذا الخبر، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.