"الدفاع المدني" يباشر حريقًا هائلًا شبّ في مستودع للمنظفات بمحايل

تواصل فرق الدفاع المدني بمحافظة محايل جهودها للسيطرة على حريق هائل شب في مستودع كبير لبيع الصابون والمنظفات بالجملة على المدخل الشرقي للمحافظة.
وتجري عمليات الإطفاء بقيادة ميدانية من مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد أحمد الرفيدي، ومتابعة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني منذ قرابة الساعة الحادية عشرة صباحًا وإلى ساعة إعداد هذا الخبر، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.
وسجّل رجال الدفاع المدني جهودًا كبيرة في سبيل احتواء الحريق وعدم امتداده إلى المستودعات المجاورة، ورصدت "سبق" ميدانيًا بعض حالات الإعياء لبعض رجال الدفاع المدني، وهو ما استدعى تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل فرق الهلال الأحمر المشاركة في الموقع ليعاودوا عمليات الإطفاء بعد استقرار حالاتهم الصحية.
ويشارك في الحريق عدد من الجهات؛ بينها الهلال الأحمر والصحة وأحد المستشفيات الخاصة فيما تم دعم الموقف بسيارات إسعاف وأطباء من قطاع محايل الصحي وبعض القطاعات بالمراكز والمحافظات المجاورة وبعض الفرق التطوعية.