الدفاع المدني يحذر من استمرار فرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق (عسير، والباحة، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية) بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.