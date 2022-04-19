الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.