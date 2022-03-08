"الدفاع" تبرم 10 عقود مع شركات محلية وعالمية بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال

وأشار إلى أن توقيع العقود مع شركات محلية ودولية يؤكد ما تحظى به القوات المسلحة من دعم كبير ورعاية خاصة من لدن القيادة الحكيمة، كما يأتي ذلك تجسيدًا لرؤيتها الطموحة التي تستهدف دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة، وتطوير إمكانياتها ورفع كفاءتها وجاهزيتها، مع التركيز على توطين الصناعات العسكرية سواءً في مجال تصنيع المنظومات أو إسنادها.