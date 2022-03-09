"الدفاع" تبرم 23 عقدًا مع شركات محلية وعالمية بقيمة تقدر بـ13 مليار ريال

هذا وبلغ عدد العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع السعودية خلال اليوم الثالث والرابع من فعاليات معرض الدفاع العالمي نحو 33 عقدًا، بقيمة إجمالية تقدًر بأكثر من 20 مليار ريال؛ حيث تجاوز إجمالي قيمة عقود اليوم الثالث أكثر من 7 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة عقود اليوم الرابع ما يقارب 13مليار ريال.