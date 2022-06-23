"الدفاع" تدشن 12 خدمة رقمية وتقنية لتسريع إنجاز تعاملاتها الإلكترونية

من جهته أكد المدير العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات المكلّف صنداح السهلي، أن الخدمات الرقمية والتقنية المطوّرة في وزارة الدفاع ستسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية للخدمات الإلكترونية، وتوفير خيارات متعددة من التقارير اللازمة بشكل آني ومفصل، للمساعدة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبدقة أكبر، إلى جانب إتاحة لوحات معلومات تحليلية لتحديد الأولويّات ومجالات فرص كفاءة الإنفاق المخطط لها.