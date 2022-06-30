"الدفاع" تكمل استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن

وجهزت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، بعثة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية والصحية، والمستشفيات الثابتة والميدانية ومراكز إسعافية، ومراكز الإجهاد الحراري، إلى جانب الفرق الطبية والإسعافية المتنقلة بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير، بالإضافة إلى وجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي، والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية النقل من المشاعر المقدسة إلى المستشفيات المساندة في كل من جدة والطائف.