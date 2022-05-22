"الدفاع" تنظم المؤتمر الثالث للصحة النفسية في البيئة العسكرية.. الثلاثاء المقبل

تنظم الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف ومركز القوات المسلحة للرعاية النفسية بالطائف؛ المؤتمر الثالث للصحة النفسية في البيئة العسكرية للفترة من "٢٣ - ٢٥ / ١٠/ ١٤٤٣هـ" الموافق "٢٤-٢٦/ ٥/ ٢٠٢٢م"، وذلك بفندق الإنتركونتيننتال بالطائف ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويهدف المؤتمر إلى تقديم الدعم النفسي لأبطال القوات المسلحة لمشاركتهم في الدفاع عن أمن الوطن ومقدساته وما نتج عن جائحة كورونا من آثار نفسية.
ويشارك بالمؤتمر عدد من القادة العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع وكبار المتخصصين في الطب النفسي والصحة النفسية لتسليط الضوء على "الاضطرابات النفسية خلال جائحة كورونا - اضطرابات الإدمان - المقاييس والاختبارات النفسية - الدعم النفسي والاجتماعي للعسكريين وأسرهم، وآخر المستجدات في هذا المجال.
يشار إلى أنه سيتم اعتماد عدد "20" ساعة تدريب طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.