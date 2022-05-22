"الدفاع" تنظم المؤتمر الثالث للصحة النفسية في البيئة العسكرية.. الثلاثاء المقبل

ويشارك بالمؤتمر عدد من القادة العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع وكبار المتخصصين في الطب النفسي والصحة النفسية لتسليط الضوء على "الاضطرابات النفسية خلال جائحة كورونا - اضطرابات الإدمان - المقاييس والاختبارات النفسية - الدعم النفسي والاجتماعي للعسكريين وأسرهم، وآخر المستجدات في هذا المجال.