"الدفاع" تنهي جاهزية مستشفياتها العسكرية استعداداً لخدمة الحجاج

جدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي لتقديم الرعاية الطبية التي تسهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام (1443هـ)، وتحقيقاً لرسالة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع من خلال التكامل الفعال مع منظومة القطاع الصحي في المملكة؛ لتقديم خدمات علاجية ووقائية متكاملة في السلم والحرب.