"الدفاع" توقّع مذكرة تعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية

وتهدف المذكرة إلى تمكين منشآت القطاع الخاص منتسبي الغرف التجارية من الإسهام في تقديم المبادرات والبرامج والمنتجات والخدمات المختلفة لمستفيدي برنامج «اعتزاز» من منسوبي وزارة الدفاع وعائلاتهم ممن هم على رأس العمل، والمتقاعدين، والمصابين، وذوي الشهداء.