"الدفاع" توقع مذكرة تفاهم مع برنامج جودة الحياة

ويعد برنامج "اعتزاز" أحد البرامج الإستراتيجية لدى وزارة الدفاع، ويهدف إلى رفع مستوى التقدير لمنسوبي الوزارة وعائلاتهم ممن هم على رأس العمل، والمتقاعدين، والمصابين، وذوي الشهداء؛ وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات استثنائية عبر الشراكات مع القطاعين العام والخاص.