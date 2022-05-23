الدفعة الأولى.. "الحبوب" تصرف مستحقات مزارعي القمح المحلي

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 17 شعبان 1443هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (89.290) طنًّا لعدد (472) مزارعًا.