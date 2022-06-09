الدماس لـ"سبق": العد الذاتي للتعداد كان تجربة فريدة على مستوى العالم وأثبتنا تميزنا

وأكد "الدماس" أنه يتم تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في "تعداد السعودية 2022م" لضمان تحقيق مستهدفات التعداد، حيث تم وللمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية لضمان شمولية تغطية التعداد لكافة الوحدات السكنية في المملكة، كما تم تزويد الباحث الميداني بأجهزة لوحية لضمان أتمتة عملية جمع البيانات من أرباب الأسر وزيادة دقة وسرعة العمل.