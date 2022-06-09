الدماس لـ"سبق": العد الذاتي للتعداد كان تجربة فريدة على مستوى العالم وأثبتنا تميزنا

أكد نائب مدير برنامج تعداد السعودية 2022 م للعمليات وتقنية المعلومات والخدمات المشتركة، مدير عام تقنية المعلومات بالهيئة العامة للإحصاء منصور الدماس إن تجربة العد الذاتي بتعداد السعودية أثبتت نجاحها على مستوى العالم.
وتفصيلاً، قال "الدماس" لـ "سبق" إن المشاركة في التعداد فرصة كبيرة لجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين للمساهمة في تحقيق "رؤية السعودية 2030"، والمشاركة في الإعداد لمستقبل أفضل لكل من يعيش في مملكتنا الحبيبة.
وأكد "الدماس" أنه يتم تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في "تعداد السعودية 2022م" لضمان تحقيق مستهدفات التعداد، حيث تم وللمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية لضمان شمولية تغطية التعداد لكافة الوحدات السكنية في المملكة، كما تم تزويد الباحث الميداني بأجهزة لوحية لضمان أتمتة عملية جمع البيانات من أرباب الأسر وزيادة دقة وسرعة العمل.
ولفت إلى أن تمكين المرأة في تعداد السعودية يأتي في أول مشاركة لها منذ انطلاق تعداد السعودية، وقد خضعت السيدات للبرنامج التدريبي لرفع مهاراتهن في عملية عد السكان، وكيفية استخدام العنوان الوطني، والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية العد الفعلي للسكان، وكذلك طريقة تقسيم وإسناد مناطق الباحثين، وأثبتن نجاحهن بكل كفاءة واقتدار.
وأشاد الدماس بمستوى الوعي العالي للمواطنين والمقيمين وتعاونهم خلال مراحل التعداد السابقة منوهاً بأن المشاركة الدقيقة والكاملة واجب وطني ومسؤولية يتشاركها المجتمع، إذ إن المخرجات ستساعد في الإعداد لمستقبل أفضل عبر توفير البيانات الموثوقة والحديثة لتطوير الخدمات العامة؛ كالتعليمية والصحية وغيرهما.