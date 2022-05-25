الدمام.. اتحاد الغرف الخليجية يعقد اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ52

رأس أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري، اليوم، اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ52، بحضور الأمناء العامين والمديرين التنفيذيين ومديري الغرف الأعضاء، وذلك بمقر غرفة الشرقية بالخبر.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للعام 2020م، والتقرير السنوي للاتحاد 2021م، واستعراض جدول أعمال الاجتماع لمجلس إدارة الاتحاد.
يُذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو ممثل القطاع الخاص الخليجي، ويعد منذ تأسيسه عام 1979م من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص الخليجي، حيث عمل على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع؛ بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية، ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.