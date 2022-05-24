الدمام الأعلى حرارة في العالم.. "المسند": العاصفة تتجه وهذا ما بقي!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: سجلت مدينة الدمام أمس أعلى درجة حرارة في العالم؛ حيث بلغت 48 درجة مئوية؛ فيما جاءت الأحساء في الترتيب الخامس 46.7 درجة؛ بينما الرياض ترتيبها 14 بدرجة حرارة بلغت 45.6؛ مشيرًا إلى أن الكتلة الهوائية المعتدلة أثرت أمس على شمالي السعودية فسجلت العظمى في طريف 28 درجة مئوية فقط.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن العوالق الغبارية لا تزال تؤثر على منطقتي الرياض والشرقية، و"الكويت والعراق والبحرين وقطر وإيران"، وأن عاصفة أمس تتجه ناحية نجران وشرقي عسير والربع الخالي والإمارات.
وعن درجات حرارة اليوم، قال: "القريات (14.6م)، وطريف (16م) فجر اليوم، أبرد من أبها".
وتابع: "غدًا دخول طالع البطين، ووفقًا لتاريخ اليوم 24 مايو؛ فقد بقي على طلوع وظهور نجم الثريا 13 يومًا، وبقي على فصل الصيف 28 يومًا، وبقي على سهيل 92 يومًا، وبقي على فصل الخريف 122 يومًا، وبقي على الوسم 145 يومًا، وبقي على فصل الشتاء 212 يومًا".