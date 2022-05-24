الدمام الأعلى حرارة في العالم.. "المسند": العاصفة تتجه وهذا ما بقي!

وتابع: "غدًا دخول طالع البطين، ووفقًا لتاريخ اليوم 24 مايو؛ فقد بقي على طلوع وظهور نجم الثريا 13 يومًا، وبقي على فصل الصيف 28 يومًا، وبقي على سهيل 92 يومًا، وبقي على فصل الخريف 122 يومًا، وبقي على الوسم 145 يومًا، وبقي على فصل الشتاء 212 يومًا".