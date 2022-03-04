"الدهاسي": لوحة جديدة تبين بيانات مشروع تنموي بمكة طمست لوحته التعريفية بلاصق

وجهت أمانة العاصمة المقدسة إحدى الشركات العاملة في مشروع تنموي يتبع لها، بضرورة تعديل لوحة المشروع؛ وذلك تجاوبًا مع "سبق".
وتفصيلًا: أثناء جولة "سبق" الميدانية على أحد المشاريع التطويرية التي تتبع لأمانة العاصمة المقدسة بشرق مكة؛ وثقت "سبق" إحدى اللوحات التي وضعت على المشروع وقد طمس تاريخ تسليم المشروع ونهايته بلاصق.
ومن جانبه قال مدير الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة ممدوح بن سفر الدهاسي، لـ"سبق": إنه تم التواصل مع المهندس مشرف المشروع، وأفاد بتعديل بيانات اللوحة من ناحية تاريخ الإنشاء وتاريخ التسلم، وجار إعداد لوحة جديدة خلال الفترة القادمة تبين البيانات والتواريخ الصحيحة.