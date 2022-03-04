"الدهاسي": لوحة جديدة تبين بيانات مشروع تنموي بمكة طمست لوحته التعريفية بلاصق

ومن جانبه قال مدير الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة ممدوح بن سفر الدهاسي، لـ"سبق": إنه تم التواصل مع المهندس مشرف المشروع، وأفاد بتعديل بيانات اللوحة من ناحية تاريخ الإنشاء وتاريخ التسلم، وجار إعداد لوحة جديدة خلال الفترة القادمة تبين البيانات والتواريخ الصحيحة.