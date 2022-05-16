"الدهمشي" يهنئ القيادة بمناسبة استكمال خادم الحرمين فترة النقاهة ومغادرته المستشفى

وقال، تعم الفرحة أرجاء الوطن في هذا اليوم المبارك بسلامة خادم الحرمين الشريفين، وتفيض المشاعر حباً وولاءً لقائدنا ووالدنا حفظه الله من كل مكروه. والحمد لله أن منّ الله على مولاي خادم الحرمين الشريفين، بالشفاء العاجل قائد هذه الأمة وباني نهضتها وراعي تنميتها وحكيم مسيرتها إلى بر الأمان والاستقرار