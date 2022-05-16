"الدهمشي" يهنئ القيادة بمناسبة استكمال خادم الحرمين فترة النقاهة ومغادرته المستشفى

رفع صالح بن خليف الدهمشي أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة ومغادرته مستشفى الملك فيصل بجدة.
وهنّأ الدهمشي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- والأسرة المالكة والقيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا.
وقال، تعم الفرحة أرجاء الوطن في هذا اليوم المبارك بسلامة خادم الحرمين الشريفين، وتفيض المشاعر حباً وولاءً لقائدنا ووالدنا حفظه الله من كل مكروه. والحمد لله أن منّ الله على مولاي خادم الحرمين الشريفين، بالشفاء العاجل قائد هذه الأمة وباني نهضتها وراعي تنميتها وحكيم مسيرتها إلى بر الأمان والاستقرار
وأضاف الدهمشي، إن المملكة حققت في العهد الزاهر إنجازات تنموية عملاقة في شتى المجالات وجعلت المملكة في مراكز متقدمة عالمياً، سياسياً واقتصادياً وصحياً واجتماعياً وإنسانياً. ولا شك أن هذه النجاحات تحققت بفضل الله -سبحانه-، ثم بدعم وتوجيهات وحكمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، والجهود الدؤوبة التي بذلت للارتقاء بهذا الوطن العظيم ولتوفير الحياة الكريمة لأبنائه.
وبيّن أن الشعب السعودي سطر أروع صور التلاحم والتكاتف مع القيادة الرشيدة لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لبناء مستقبل واعد لأبناء الوطن. ومؤشرات النجاح والتقدم باتت واضحة، ومظاهر النهضة يلمسها كل مواطن بكافة المجالات.
ورفع أكف الدعاء متضرعاً إلى -العلي القدير- أن يديم عليه الصحة والعافية، ويحفظه ذخراً لهذا الوطن المعطاء وسنداً لأبناء الوطن، وسداً منيعاً للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلادنا الغالية في ظل قيادته الحكيمة والمباركة.