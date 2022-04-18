الدوري السعودي الإلكتروني يُنهي أول بطولاته

انتهت بالأمس مجريات البطولة الأولى من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني، الذي يأتي برعاية من تطبيق تويو والمقامة لـoverwatch، وحصد لقب البطولة نادي 01Esports بسجل خالٍ من الخسائر، بعد ملاحقة لصيقة من نادي Falcons Esports، وقد تقابل الطرفان قبل النهائي حسب نظام الدوري السعودي الإلكتروني الجديد، وفاز بها 01Esports، وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة اللاعب السعودي يزن الملقب بـyznsa.