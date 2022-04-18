الدوري السعودي الإلكتروني يُنهي أول بطولاته

انتهت بالأمس مجريات البطولة الأولى من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني، الذي يأتي برعاية من تطبيق تويو والمقامة لـoverwatch، وحصد لقب البطولة نادي 01Esports بسجل خالٍ من الخسائر، بعد ملاحقة لصيقة من نادي Falcons Esports، وقد تقابل الطرفان قبل النهائي حسب نظام الدوري السعودي الإلكتروني الجديد، وفاز بها 01Esports، وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة اللاعب السعودي يزن الملقب بـyznsa.
وتوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، الفريق الفائز معبرًا عن سعادة الجميع بالإقبال الجماهيري للدوري السعودي الإلكتروني سواءً على منصات البث أو في مقر قمة المنافسة السعودية في أولى بطولاته وإعجابهم بمقر الدوري الجديد.
وشهد المقر الجديد للدوري السعودي الإلكتروني، قمة المنافسة السعودية، وتجديدات نوعية لاقت استحسان الجمهور؛ سعيًا للارتقاء بذائقة مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي.
وتأتي استمرارية الدوري السعودي الإلكتروني نهاية الأسبوع برياضة R6S الإلكترونية، وتستمر لمدة أسبوعين.. يليها PUBG mobile وCOD وRocket league.
ويأتي الدوري السعودي الإلكتروني 2022 بنسختين خلال العام، ويتقابل أبطال النسختين في نهاية العام في أبطال الدوري السعودي الإلكتروني؛ لتحديد بطل العام لكل رياضة إلكترونية.
نبذة عن الدوري السعودي الإلكتروني
الدوري السعودي الإلكتروني هو المظلة التي تتضمن جميع الدوريات الإلكترونية في المملكة. وأفضل اللاعبين يتنافسون ضد بعضهم؛ في ما يُعد قمة المنافسة السعودية.
وتهدف الدوريات إلى اكتشاف وتنمية أندية ولاعبين محترفين وصنع بيئة تمنحهم الفرصة للمنافسة والإبداع على مستوى محلي ومن ثم المنافسة على مستوى دولي.
ومنذ إنشائه في أكتوبر في عام 2020 من قِبَل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قام الدوري السعودي الإلكتروني بتنظيم دوريات عديدة في عدة ألعاب مثل دوتا 2 وكاونتر سترايك، وإقامة صراعات حامية بين أقوى الأندية المحلية.
وفي عام 2021، تضمن الدوري السعودي الإلكتروني 5 ألعاب على نسختين. وفي آخر السنة يجتمع أفضل الأندية من الموسمين للمنافسة في أدوار إقصائية على الكأس؛ لحسم من هو أفضل نادٍ في السنة.