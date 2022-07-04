الدولة تواجه شبح الغلاء بحزمة قرارات يقف وراءها "ولي العهد"

جاء التوجيه الأخير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تلمُّسًا لاحتياجات المواطنين المتضررين من تداعيات الارتفاع العالمي للسلع الأساسية؛ لعوامل تتعلق بالمتغيرات الجيوسياسية، وأخرى اقتصادية.. فشبح الغلاء أطل برأسه من بعد أزمة كورونا، واستمر الضغط ليعمَّ معظم دول العالم، وهو ما واجهته السعودية منذ ذلك الوقت بحزمة إصلاحات، خففت من نتائج أزمة فيروس "كوفيد 19"؛ فتجربة السعودية مع "كورونا" كانت خير مثال للدولة الحريصة على أبنائها حين أصدرت وقتها حزمة أوامر إنسانية.