"الدويش" يرأس وفد المملكة في المؤتمر العربي الـ"21" لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

رأس مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، وفد المملكة المشارك في المؤتمر السنوي العربي الـ"21" لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، المُقام في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية.