"الديار العربية" توقع اتفاقيات خلال معرض "ريستاتكس الرياض"

تستكمل "الديار العربية" مسيرتها في دعم وتعزيز الازدهار العمراني والتطوير العقاري، برعايتها معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بدورته 26 لعام 2022 الذي انطلق الثلاثاء الماضي في الرياض، ويستمر لمدة أربعة أيام.

يذكر أن الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري "الديار العربية" ستوقع عددًا من الاتفاقيات مع نخبة من البنوك الاستثمارية المحلية؛ أبرزها "البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد والبنك العربي" طيلة أيام المعرض.

كما تسعى تلك الاتفاقيات إلى تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم الاستثمار في مجال التطوير العقاري وصولًا لتحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية المشتركة.

وللتأكيد على دور "الديار العربية" في تأسيس وتشييد مجتمعات سكنية ترتقي للتطلعات الحديثة وتواكب الاحتياجات المستقبلية؛ تستعرض في جناحها بمعرض "ريستاتكس" أبرز مشروعاتها العمرانية التي تميزت بجودة التصميم والبناء، واتسمت بتناغمها مع القيم التي تعزز الهوية العربية وتلبي رغبات الأسرة وتحقق سعادة الفرد.