"الديشبو والعبق" يجذب زوار مهرجان زيتون الجوف

يتسوق زوار مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الـ15 "تمور الجوف"، بشكل مختلف على غير الطريقة المعتادة التي كانوا يعرفونها؛ حيث عرفوا "البكيلة" (معجون من التمور لذيذة المذاق مخلوطة بالسمح والسمن)، وشاهدوها اليوم منتج العبق المغلف بالشكولاتة في جناح المزارع فراس الجابر.

وقال الجابر: إنه حاول تطوير منتجاته من التمور من مزرعته التي تضم 1000 نخلة، وتنتج سنويًّا من 15- 20 طنًّا من التمور، وبعد محاولات ودراسات وصل لمنتج "العبق"، وهو عبارة عن تمر البكيلة مغلف بالشكولاتة، ووضع في مغلف جمالي على طريقة الحلويات العالمية؛ ليخرج بمنتج محلي بمواصفات عالمية من السهل نقله وتقديمه بطريقة رائعة ومميزة، إضافة إلى مذاقه اللذيذ.

ويعرض الجابر منتجة "الديشبو" وهو عبارة عن دبس التمر مخلوط بالمكسرات وله العديد من الفوائد، إضافة إلى مذاقه المميز وطريقة تعليبه وتغليفه الفاخر لزبائنه.

يشار إلى أن معرض الزيتون في المهرجان المقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا، يعرض العديد من منتجات مزارعي الجوف من التمور والفواكه والدبس والمخللات والعسل، إضافة إلى الزيت والزيتون.