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الديوان الملكي: خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد أن أجرى فحوصات طبية تكللت ولله الحمد بالنجاح

من المقرر أن يخضع عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية
الديوان الملكي: خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد أن أجرى فحوصات طبية تكللت ولله الحمد بالنجاح

خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لحظة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

واس
واس

أعلن الديوان الملكي، اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى صباح اليوم، بعض الفحوصات الطبية؛ تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ظهر هذا اليوم الأربعاء 13 شعبان 1443هـ؛ الموافق 16 مارس 2022م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى - حفظه الله - صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.

ومن المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، ومتّعه بالصحة والعافية.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز

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