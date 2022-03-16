الديوان الملكي: خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد أن أجرى فحوصات طبية تكللت ولله الحمد بالنجاح

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ظهر هذا اليوم الأربعاء 13 شعبان 1443هـ؛ الموافق 16 مارس 2022م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى - حفظه الله - صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.