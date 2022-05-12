"الذكاء الاصطناعي في الطب الشخصي".. برنامج تدريبي لجامعتي "المؤسس" و"أكسفورد"

يعتزم مركز جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد للذكاء الاصطناعي في العلاجات الدقيقة إطلاق برنامج تدريبي مكثف بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الطب الشخصي" في شهر سبتمبر 2022م بجامعة أكسفورد ضمن التعاون العلمي المشترك.
وتهدف جامعة الملك عبدالعزيز للاستفادة من شراكاتها مع الجامعات العالمية في تدريب طلابها ونقل أحدث التقنيات البحثية والعلمية المتطورة خصوصاً المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب والصحة واستكشاف الأدوية.
ويستهدف البرنامج التدريبي طلبة جامعة الملك عبدالعزيز في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ليسهم في تطوير مهاراتهم في مجال البحث والابتكار والتطوير؛ تماشياً مع الأولويات الوطنية في رؤية المملكة 2030.
ويقدم البرنامج نخبة من كبار العلماء من جامعة أكسفورد ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات في مجال الذكاء الاصطناعي واكتشافات الأدوية، حيث يتضمن العديد من الأنشطة التفاعلية لطلبة الجامعة والتي تشمل محاضرات علمية، وورش عمل، ولقاءات مع العلماء الحائزين على جائزة نوبل، وحلقات نقاش مع رواد القطاع الصناعي والتقني لتطوير مهارات الطلبة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
ويناقش البرنامج أحدث التطورات العلمية والابتكارية ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لاكتشاف العلاجات الدقيقة، الابتكار في الطب الشخصي، الأدوية الذكية، الرعاية الصحية الذكية، التقنية والمعلوماتية الحيوية، والذكاء الاصطناعي في الأمراض الوراثية.
جذير بالذكر أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن الفعاليات العلمية لمركز جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد للذكاء الاصطناعي في العلاجات الدقيقة، والذي أسس ضمن التعاون الاستراتيجي بين الجامعتين؛ لتطوير حلول ابتكارية وإبداعية لاكتشاف علاجات دقيقة للأمراض النادرة والأمراض الأيضية والقلبية المنتشرة في المملكة.
ويعمل المركز على تكوين مجتمع معرفي رائد في المملكة ليكون منافساً ناجحاً بمخرجاته في الأسواق الإقليمية والعالمية، وسيسهم بشكل مباشر في تعزيز استراتيجيات التنمية الشاملة، وتحقيق الريادة للمملكة في البحث والابتكار والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة تسخير إمكانيات المركز لتنمية القدرات البشرية، وتمكين طلاب جامعة الملك عبدالعزيز لإجادة مهارات المستقبل في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج المحاكاة الحاسوبية.