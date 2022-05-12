"الذكاء الاصطناعي في الطب الشخصي".. برنامج تدريبي لجامعتي "المؤسس" و"أكسفورد"

ويقدم البرنامج نخبة من كبار العلماء من جامعة أكسفورد ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات في مجال الذكاء الاصطناعي واكتشافات الأدوية، حيث يتضمن العديد من الأنشطة التفاعلية لطلبة الجامعة والتي تشمل محاضرات علمية، وورش عمل، ولقاءات مع العلماء الحائزين على جائزة نوبل، وحلقات نقاش مع رواد القطاع الصناعي والتقني لتطوير مهارات الطلبة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.