الرؤية الأفقية تتدنى إلى 500م.. ماذا تقول "خريطة الغبار المتوقعة"؟

وبحسب آخر القراءات الجوية، يسجّل مختلف مراكز القراءات في المنطقتيْن الشرقية والوسطى رؤية أفقية متدنية بشكلٍ لافت، وصلت إلى ما دون الـ 500 متر في الدمام والجبيل ومدينة الرياض، فيما انخفضت لما دون 300 متر في الأحساء.