الرئاسة المصرية: الأمير محمد بن سلمان أكد على العلاقات المتميزة بين السعودية ومصر

أكدت الرئاسة المصرية في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان، التوافق على تعزيز التعاون بين البلدين، وأن العلاقات مع السعودية استراتيجية وتاريخية تعكس الإرادة السياسية والوحدة.
وقالت الرئاسة المصرية، إن الأمير محمد بن سلمان أكد على العلاقات المتميزة بين السعودية ومصر، وأن ولي العهد السعودي أكد على التنسيق بين السعودية ومصر في القضايا الإقليمية.
وأشارت الرئاسة المصرية، أن الأمير محمد بن سلمان أكد على عمق التحالف الاستراتيجي بين السعودية ومصر، الأمير محمد بن سلمان أكد على ضرورة وقف التدخلات في شؤون الدول العربية، وأن ولي العهد السعودي يشيد بدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكدت الرئاسة المصرية، أن لقاء الرئيس وولي العهد السعودي ركز على العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، وأن لقاء الرئيس وولي العهد السعودي بحث جهود التصدي للمخاطر التي تواجه المنطقة، وأن الرئيس السيسي وولي العهد السعودي اتفقا على أهمية قمة الرياض المرتقبة.