الرئاسة المصرية: الأمير محمد بن سلمان أكد على العلاقات المتميزة بين السعودية ومصر

وأشارت الرئاسة المصرية، أن الأمير محمد بن سلمان أكد على عمق التحالف الاستراتيجي بين السعودية ومصر، الأمير محمد بن سلمان أكد على ضرورة وقف التدخلات في شؤون الدول العربية، وأن ولي العهد السعودي يشيد بدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة.