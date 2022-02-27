الرئيس التنفيذي لشركة "أماك": 340% معدل النمو في صافي الدخل

كشف المهندس يحيى محمد الشنقيطي، الرئيس التنفيذي لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، أن الشركة حققت في السنوات الثلاث الماضية نتائج مالية إيجابية تعكس خطط أماك الإستراتيجية في تعزيز أدائها المالي وتطوير عملياتها في الاستكشاف والبحث بفضل خبرات التنقيب التي تمتلكها، وقدراتها المتميزة في تطوير المشاريع وتنفيذها، إضافة إلى تنوع فرقها التشغيلية والإدارية.

وأشار إلى أن الأداء المالي للشركة اتسم بالقوة والاستمرارية، حيث حققت "أماك" نمواً في إيراداتها بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.3% من 263.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، ليصل إلى 375.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وبلغت الإيرادات 414.5 مليون ريال في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، كما ارتفع صافي الدخل بمعدل نمو سنوي قدره 136.6% من 15.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م إلى 88.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وبلغ صافي الدخل 134.6 مليون ريال في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، بمعدل نمو يزيد على 340% مقارنة بصافي الدخل الذي حققته في الفترة نفسها من العام السابق المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، الذي بلغ 30.6 مليون ريال، وجاء النمو نتيجة لارتفاع إنتاجية وعمليات الشركة، وإدارة التكاليف بفعالية.

وكشف أن الشركة حققت إجمالي مبيعات في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، بلغ 414.5 مليون ريال سعودي بمعدل نمو يصل إلى ما يقارب 76% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام السابق التي بلغت 234.9 مليون ريال سعودي، كما بلغ إجمالي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 200.7 مليون ريال سعودي بمعدل نمو يزيد على 188% مقارنة بإجمالي الربح الذي حققته في الفترة نفسها من العام السابق المنتهية في 30 سبتمبر 2020م والذي بلغ قدره 69.8 مليون ريال سعودي.

وأكد المهندس يحيى الشنقيطي، أن الشركة تشهد حالياً مرحلة تطور متسارعة، مدفوعة برؤية المملكة 2030 التي شكلت حافزاً كبيرا للاقتصاد السعودي ولقطاع التعدين بشكل خاص، وأسهمت في تذليل التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم نحو المستقبل، لافتاً إلى أن أماك تمتلك عدداً من رخص الاستكشاف والتنقيب، إضافة إلى عدد من رخص الاستكشاف التي تم التقديم عليها خلال العام 2021م.

كما أشار المهندس يحيى الشنقيطي، إلى أن الشركة تقوم بتشغيل منجم المصانع للنحاس والزنك وتبلغ طاقته الإنتاجية 2,400 طن يومياً، بما يعادل 800,000 طن سنوياً، ومنجم قيان للذهب وتبلغ طاقته الإنتاجية 1,200 طن يوميا، بما يعادل 40,000 طن سنويا، ويقع كلاهما في منطقة نجران.